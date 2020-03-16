إجراءات أمنية مشددة لتأمين منطقة فنادق البحر الميت

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام: أن مديرية الامن العام اتخذت اليوم عددا من الاجراءات الامنية في محيط منطقة الفنادق في البحر الميت لتامين الحماية وتنظيم عملية الدخول اليها .

وبين انه تم فتح عدد من النقاط الامنية المتكاملة لتقديم الخدمات الارشادية والاسعافية والانسانية وتامين وتنظيم الحركة المرورية، وتضم في كوادرها طواقم من الدفاع المدني، اضافة الى نشر عدد من رجال الامن العام على مداخل تلك الفنادق حفظا للامن والنظام.

وأوضح الناطق الإعلامي بأن هذه الإجراءات تأتي بعد ان بوشر بنقل المسافرين القادمين للمملكة الى تلك الفنادق والتي تمت تحت اشراف وتنظيم مديرية الامن العام بوحداتها المختصة، مهيبا بالجميع التعاون التام مع رجال الامن العام المنتشرين في المكان والالتزام بتعليماتهم وارشاداتهم.