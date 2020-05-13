إجراءات جديد لتصفية الشركات

طارق الدعجة

عمان – وضعت دائرة مراقبة الشركات إجراءات جديدة لتصفية الشركات المساهمة العامة ، المساهمة الخاصة ، ذات المسؤولية المحدودة.

عملية إجراءات التصفية التي أعلنت عنها الدائرة أخيرا تكون من خلال إرسال جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيا عبر العنوان التالي (LIQ@CCD.gov.jo).

وتأتي هذة الاجراءات وفقا للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين المستتندة لأمر الدفاع رقم (5).

وتتضمن الاجراءات قيام الشركة بإيداع محضر غير عادي يتضمن تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لها .

كما تتضمن الاجراءات القيام بنشر إعلان التصفية وفق أحكام المادة (254) وإعلان الدائنين وفق أحكام المادة (264) في صحيفتين يوميتين. كما يعاد نشر إعلان الدائنين بعد (14) يوم في صحيفتين يوميتين.

ويطلب من المصفي وفقا لهذه الاجراءات إحضار براءات مالية من المؤسسات التاليةالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة والسجل المركزي و أمانة عمان الكبرى (دائرة التحصيل).

كما يطلب احضار براءات مالية ايضا من مديرية التجارة / الاستيراد والتصدير في حال رأسمال الشركة (5000) دينار أو أكثر (يعفى منها شركات المعفاة) وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في حال كانت الشركة مسجلة قبل 1/1/2010.

يشار إلى أن مدة البراءات لاعتمادها لدى دائرة مراقبة الشركات ستة شهور من تاريخ صدورها.

كما تتضمن الاجراءات قيام المصفي بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ نشر إعلان الدائنين الأول بتقديم تقرير تصفية نهائي من أجل استكمال أعمال التصفية.

بعد التأكد من جميع المتطلبات القانونية يتم استيفاء الرسوم وإصدار شهادة فسخ الشركة.