إجراءات حكومية لتخفيض كلف إنتاج الحليب لصناعة الألبان

عمان- اتخذت الحكومة الأسبوع الماضي إجراءات لتخفيض كلف إنتاج الحليب الذي يستخدم في صناعة الألبان، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المزارعين ومنتجي الحليب وبما يضمن الحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها على المواطنين.

وقامت الحكومة بتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب، ومدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة الى 10 بالمئة، كما أخضعت الحليب للضريبة بنسبة 4 بالمئة فقط، حتى يتمكن المزارعون ومنتجو الحليب من تخصيم الضريبة المدفوعة في إنتاجه. يشار الى أنّ إعفاء الحليب من الضريبة بشكل كامل يترتّب عليه عدم تمكين المزارعين ومنتجي الحليب من تخصيم الضريبة المدفوعة.-(بترا)