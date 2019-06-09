إجراءات شاملة لضمان انتظام وصول المياه إلى الكرك

عمان- الغد- اكد امين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات خلال اجتماع جمعه مع محافظ الكرك جمال الفايز ومدير شرطة محافظة الكرك العميد عبدالله ابو كركي وعدد من الوجهاء والاهالي في دار المحافظة يرافقه مدير الاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ان وزير المياه والري يتابع عن كثب معالجة كافة الاختلالات وتقوم الوزارة / سلطة المياه بالتنسيق مع محافظ الكرك بايجاد حلول فوريةجذرية لتحسين عمليات التزويد المائي في كافة مناطق واحياء الكرك من خلال عدد من الاجراءات الادارية الحازمة والسريعة والرقابية والتفتيشية وتنفيذ حملات لضبط اي محاولات للعبث بالمحابس والتلاعب بالادوار مما سيضمن تحسين انظمة التزويد المائي في جميع المناطق وضمان وصول المياه للمواطنين بكفاءة وعدالة.

وزاد الامين ان الوزارة / سلطة المياه وبمتابعة من الوزير مباشرة ستراقب عن كثب من خلال الجولات الميدانية واللقاء بممثلي المناطق عمليات التوزيع الايجاد الحلول الفاعلة والتسهيل على المواطنين وكذلك توفير كافة الامكانيات الفنية واسناد الادارة بها لمعالجة اي اختلالات موجودة داعيا الاخوة المواطنين الى التعاون مع كوادر واجهزة سلطة المياه والابلاغ عن اية ملاحظات عبر مركز الشكاوي (١١٧١١٦) لمتابعة ايجاد الحلول لها فورا.

وكشف الامين العام انه يتم حاليا استكمال تجهيز اعادة تاهيل عدد من الابار في اللجون لتامين 250 – 300 م٣ /ساعة لتعزيز التزويد المائي في مناطق متعددة من المحافظة والتي ستنعكس على تعزيز تزويد المواطنين بالمياه مثمنا تعاون واستجابة محافظ الكرك ومدير الشرطة ومدعي عام الكرك في ضبط الاعتداءات ومعالجتها جذريا.

واستمع الى مطالب وملاحظات الاخوة رئيس واعضاء مجلس محلي الغوير خلال جولة على مناطق الغوير ومحطة الضخ الرئيسية في الغوير خاصة مبينا استعداد سلطة المياه للتعاون الدائم بما يخدم كافة الاخوة المواطنين .

محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ثمن استجابة وزير المياه والري و امين عام سلطة المياه مؤكدا ان التنسيق مع وزارة المياه والري يتم بشكل دائم حيث سيتم اسناد كوادر المياه بحماية وتنفيذ حملات لضبط اي اعتداءات مؤكدا انه لاتساهل في محاولات العبث او محاولة تاخير بعض ادوار المناطق واعرب عن تقديره لتعاون سلطة المياه وتفهمها لتحديات المياه والصرف الصحي في المحافظة.