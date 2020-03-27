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إجراءات صحية لمواراة جثمان المرحومة الثمانينية (أول وفاة بكورونا في الأردن)

منذ ساعتين
كورونا مستشفى حمزة
كوادر طبية ترتدي ملابس للوقاية من فيروس كورونا داخل مستشفى الأمير حمزة

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حمزة دعنا

عمان – كشف عضو لجنة الأوبئة د. بسام الحجاوي انه سيتم موارة جثمان السيدة الثمانينية، التي تعد أول وفاة جراء فيروس كورونا في الأردن، بحسب قانون الصحة العامة الأردني رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته حول دفن الموتى.

وفي التفاصيل قال الحجاوي لـ”الغد”، انه يتم دفنها تحت اجراءات صحية باشراف الصحة العامة في الغسل والتكفين والدفن في المقبرة العامة وبما لا يشكل اي خطر على القائمين على هذه الإجراءات.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر كشف لـ”الغد” أن المرأة الثمانينية التي أعلن عن وفاتها، فجر اليوم، جراء إصابتها بفيروس كورونا كانت تعاني من تسمم بالدم.

وأضاف جابر انها أردنية الجنسية وقد انتقل لها الفيروس من عمان جراء مخالطتها مع احد المصابين.

وهذه هي أول حالة وفاة بكورونا في الأردن.

إلى ذلك، قال مدير مستشفى الامير حمزة إن السيدة المتوفاة بـ”كورونا” (83 عاما) كانت تعاني من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى “مستشفى حمزة”.

 
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