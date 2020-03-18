إجراءات عبر المراكز الجمركية بما يتعلق في حركة الشحن

ععمان-الغد- أوعز وزير النقل خالد سيف ببدء تطبيق إجراءات عبر المراكز الجمركية بما يتعلق بحركة الشحن عبر حدود الدرة ومركز حدود المدورة واعتماد مركز حدود العمري لحركة الشحن و إيقاف حركة دخول الشاحنات من مركز حدود الكرامة باتجاه الأراضي الأردنية وتحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي و إيقاف حركة دخول الشاحنات من مركز حدود جابر باتجاه الأراضي الأردنية وتحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي.

جاء ذلك بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتعامل مع أزمة انتشار كورورنا والحد من انتشاره داخل الأراضي الأردنية، وبهدف الحفاظ على حركة الشحن والتبادل التجاري مع دول الجوار وضمان تطبيق إجراءات سلامة الأمن الوطني.