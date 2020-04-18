إجراءات لتطبيق الحظر بعد قرار غلق وعزل العقبة

العقبة- قال محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد، انه تم اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات والتعليمات الرامية الى تطبيق الحظر بمحافظة العقبة بعد قرار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بخصوص غلق وعزل المحافظة اعتبارًا من صباح يوم غد الاحد.

واضاف الكايد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه سيتم فتح كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء قطاع التعليم من مدارس وجامعات ومراكز تدريب مهني وحضانات ورياض اطفال ولا يسمح التواجد بالمرافق الخاصة او اي نشاط اجتماعي كالجاهات والعطوات كما لا يسمح بالإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي كونها تشجع التجمعات وكذلك عدم السماح لوسائط النقل العام ممارسة اعمالها وتحت طائلة المسؤولية.

واشار الكايد الى انه سيصار الى تكثيف الرقابة الصحية من خلال فرق المتابعة والاجهزة الامنية على كافة الاسواق والمرافق التجارية والحرفية والمهنية للتأكد من تنفيذ كافة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، لافتا الى انه تم منح 48 فريقًا صفة الضابطة العدلية من قبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للقيام بواجباتها الموكلة اليها لمراقبة تنفيذ وتطبيق الشروط التي تم الاعلان عنها في كافة المواقع.

وقال، انه تم رفد مناطق لواءي القويرة ووادي عربة بفرق لمتابعة المنشآت المسموح لها بالعمل في القطاع التجاري والحرفي بحيث يكون ارتباطها بالحاكم الاداري وستتم مخالفة كل صاحب منشأة غير ملتزم بالتعليمات والشروط التي وضعت لمواجهة فيروس كورونا.

واكد الكايد، انه لا يسمح لسكان مدينة العقبة بالخروج منها الا للضرورة القصوى والحالات الانسانية وبتصريح مسبق اعتبارا من صباح يوم غد الاحد ويسمح لابناء قرى لواءي القويرة ووادي عربه وقضاء الديسة ووادي رم الدخول الى مدينة العقبة من خلال معبري المسفر ووادي عربه بهوية الاحوال المدنية من العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم تطبيق شروط الصحة العامة.

واكد الكايد عدم السماح لوسائل النقل العام بممارسة نشاطها تحت طائلة المسؤولية، مشيرا الى انه سيتم تعقيم مركبات الشحن القادمة من معبري المسفر ووادي عربه والتأكد من تنفيذها لشروط الصحة والسلامة العامة.

ولفت الى انه يسمح لأبناء محافظات الجنوب معان والطفيله والكرك العاملين بمحافظة العقبة بالدخول اليها شريطة حصولهم على تصريح مسبق من محافظ العقبة وبالتنسيق مع رئيس سلطة العقبة الخاصة والمحافظين بمحافظاتهم.

كما واكد انه لا يسمح للقادمين من محافظات المملكة بالدخول الى محافظة العقبة الا الذين يحملون تصريح تخولهم ويخضعوا لشروط الصحة والسلامة العامة ويتوجب عليه الاعلان للجان الطبية المتواجدة على مدخلي وادي عربة والمسفر والافصاح لها في حال كان مخالطا لأي شخص مصاب او قادم من اي منطقة سجل بها اصابات ليتم اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية بشأنه وخلاف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وبين الكايد انه سيتم منح تصاريح لأصحاب المزارع والثروة الحيوانية القاطنين خارج مدينة العقبة بمناطق لواءي القويرة ووادي عربة لتفقد مزارعهم وضمان ديمومتها.

وبالنسبة لسائقي الشاحنات القادمين للتحميل من منظومة الموانئ لا يسمح لهم بالدخول او المبيت او الاختلاط مع اهالي مدينة العقبة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وستتابع كافة الاجهزة المعنية مراقبة خط سير هذه الشاحنات.

ودعا الكايد المواطنين الى الالتزام بالأوقات المحددة للحظر من 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، لافتا الى انه سيتم خلال الايام القادمة اتخاذ تسهيلات اكثر حال سجلت محافظة العقبة نجاحا بتطبيق التعليمات.

وقال ان هذه التعليمات اضافة الى القرارات التي صدرت عن السلطة تم التوافق عليها وسيعمل بها تشاركيا بين مركز ادارة الازمات ومجلس أمن المحافظة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للوصول الى الهدف المنشود والحفاظ على مدينة العقبة خالية من فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد متصل، قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اغلاق دور الحضانة ورياض الاطفال والمسابح والاندية الاجتماعية الخاصة بموظفين الشركات والرحلات البحرية ورحلات الباص المكشوف (القطار السياحي).

وجاء القرار رقم 6 بناء على كتاب مدير عمليات أزمة كورونا/المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بخصوص غلق وعزل محافظة العقبة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد .

يذكر ان السلطة أصدرت الليلة الماضية 5 قرارات تضمنت استثناء واغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والاجتماعية ضمن التعديلات الجديدة على الحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وناشد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ابناء العقبة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي اصدرتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد .

وقال بخيت برسالة بثها عبر اذاعة صوت العقبة التابعة للسلطة اليوم السبت “انكم بالتزامكم السابق في تطبيق الحظر الذي فرضته الحكومة اثبتم انكم على قدر عالي من المسؤولية والمواطنة الصالحة وتوج ذلك باصدار قرار تخفيف اجراءات الحظر عن مدينة العقبة الاقتصادية “.

واضاف ” اننا على موعد يوم غد الاحد لانطلاقة الحياة على طبيعتها بمدينة العقبة وستكون العقبة مثالا ونموذجا يحتذى لمختلف محافظات المملكة” مؤكدا ان ابناء العقبة قادرين على تحمل المسؤولية والالتزام بكافة القرارات التي صدرت عن السلطة والمجلس الامني والمحافظة والمؤسسات الرسمية التي تنظم العمل في كافة القطاعات التجارية.

–(بترا)