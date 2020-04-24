إجراءات لحماية عمّال المياومة وغير المشتركين بالضمان

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الجمعة، إنّه جرى اتخاذ إجراءات لحماية المهنيين والفنيين وعمّال الصيانة من غير العاملين في المنشآت (العمل الحر وعمّال المياومة) وغير المشتركين بالضمان الاجتماعي والتسهيل عليهم.

وبيّنت في إيجاز كتابي نشر مساء الجمعة؛ أنَّ منصة “مِهَن” mehan.jo

ستقوم بتزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بقائمة من هؤلاء العاملين الراغبين وأرقامهم الوطنية وأرقام محافظهم الإلكترونية والمهنة التي يعملون بها (والتي سيتم الحصول عليها من التطبيقات المسجلين فيها)، ليتسنى للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي إدراجهم على قواعد بياناتها وإرسال أرقامهم التأمينية لهم من خلال رسائل نصيّة.

واوضحت أن لن يترتب عليهم أي التزامات مالية نتيجة هذا التسجيل، وفي المستقبل سيتم التواصل والتعاون معهم لبحث آلية شمولهم بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري على نحو يتوافق مع طبيعة أعمالهم وإمكانياتهم المالية.

واشارت إلى أنه بذلك سيكون بإمكان هؤلاء العمّال الانضمام لأي من الشركات والتطبيقات المرخصة والمزودة لخدمات الصيانة في الأردن والاستفادة من فرص العمل حاليا، والاستفادة مستقبلا من برامج الحماية التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي.