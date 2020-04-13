إجراءات لدعم القطاع السياحي

عمان- الغد- قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع السياحي، الذي تأثر بأزمة كورونا.

وقالت شويكة إن أبرز هذه القرارات:

– إعفاء مالكي وممارسي المهن الساحية المرخصين لدى الوزارة من الرسوم أو الغرامات المترتبة على تجديد التراخيص لعام 2020

– إعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار والمرافق التابعة للوزارة من بدل رسوم الإدارة والتشغيل لعام 2020 ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية

-إعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة تنشيط السياحة

-شمول الأدلاء السياحيين ببرنامج القروض الميسرة الذي أعلن عنه البنك المركزي

-إعادة توجيه مخصصات موازنة هيئة تنشيط الشياحة لدعم الساحة الداخلية وجرى تخصيص 10 ملايين دينار لدعم السياحة الداخلية، و5 ملايين دينار إضافية لدعم الفعاليات والأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة

-التنسيق مع كبريات الشركات التجارة الإلكترونية العالمية، لتوفير منصة متخصصة لتسويق المنتجات الحرفية التقليدية الأردنية ومنتجات البحر الميت.

-تعريف مزودي تلك المنتجات بطريقة تسويق منتجاتهم.