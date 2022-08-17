إجراءات مشددة ضد مطلقي النار تزامنا مع نتائج التوجيهي

وجَّه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات النواب العامين في المملكة، لملاحقة مطلقي العيارات النَّارية، والتي من المتوقع أن ترافق إعلان نتائج الثَّانوية العامة غدا الخميس.

وأكد ذيابات، اليوم الأربعاء، ضرورة إيلاء القضايا المتعلقة بجرائم حيازة الأسلحة النَّارية دون ترخيص، وإطلاق العيارات النَّارية، العناية الخاصة، حال ورودها من حيث السرعة بتسجيلها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل.

وبحسب بيان صحافي صدر عن النيابة العامة، اليوم الاربعاء، يأتي هذا الإجراء حرصا من النيابة العامة على حفظ الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على النظام العام وتحقيق الردع العام والخاص وتجنيب تعرض المواطنين للإصابات أو إزهاق الأرواح.(بترا)