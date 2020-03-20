إجراءات وقائية للأردنيين في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

عمان – الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتها في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا مجموعة من الإجراءات الوقائية للطلبة وأبناء الجالية الأردنية وذلك في ضوء إعلان حكومتي رومانيا وبلغاريا حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا

وجاء في الإعلان ما يلي :

تحية طيبة وبعد،،،

في ضوء إعلان حكومتي رومانيا وبلغاريا حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وأبناء الجالية الأردنية في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، ترجو السفارة من أبناء الجالية ما يلي:

التزام الجميع أماكن إقامتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة والاتصال مع خط الحالات الطارئة الموحد لجميع الدول الأوروبية ١١٢ أو الاتصال على الخطوط الساخنة التي خصصتها كل من رومانيا وبلغاريا ومولدوفا في حال الشعور بعوارض الإصابة.

ترجو السفارة عدم الحضور إلى مبنى السفارة إلا للحالات الطارئة والقصوى وتجنب اصطحاب الأطفال وكبار السن حفاظاً على صحتهم.

كإجراء مؤقت وحفاظاً على سلامة الجميع، ستقوم السفارة بتخفيض عدد ساعات الدوام الرسمي ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً طوال أيام الأسبوع، وسيتم اعتماد مبدأ العمل المرن للحفاظ على سير العمل. أما فيما يتعلق بالعمل القنصلي فسوف يتم تخصيص يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع لاستقبال المراجعين إلا في حال وجود حالات طارئة تستوجب عكس ذلك.

بناءاً على قرار الحكومة الأردنية بتاريخ ١٤-٣-٢٠٢٠، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من فجر يوم الثلاثاء الموافق ١٧-٣-٢٠٢٠ وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

تؤكد السفارة بأن الخط الساخن لها متاح على مدار ٢٤ ساعة و٧ أيام بالأسبوع لاستقبال أية ملاحظات ولطلب المساعدة، وتالياً أرقام التواصل مع السفارة:

الخط الساخن: 723611711 0040

رقم القنصل أكاد الخصاونة: 7373732730040

حفظكم الله وأطيب أمنيات السلامة للجميع.