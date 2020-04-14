إجراء الاختبار التقييمي الأول عبر منصة “درسك” السبت المقبل

آلاء مظهر

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن البدء باجراء الاختبار التقييمي الاول للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بما فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر (التوجيهي)، اعتبارا من يوم السبت المقبل الثامن عشر من الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الثالث والعشرين منه.

وقالت الوزارة ان عملية التقييم ستجري عبر منصة درسك وذلك ضمن المنظومة التي أطلقتها للتعليم عن بعد (www.darsak.gov.jo)،

، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بطلبة الصفوف الثلاثة الاولى، بينت الوزارة ان تقييم الطلبة في هذه الصفوف، سيتولاها معلمو هذه الصفوف، ولا تأخذ شكل الاختبار، وانما تعتمد على معرفة المعلم بمستوى الطالب ومواقفه الادائية والواجبات الدراسية التي قام بها.

واكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان التقييم في هذه المرحلة لا يهدف بشكل رئيسي الى تقييم مستوى التعلم، وان الهدف الاساسي منه، التقييم لغايات التعلم وتحسينه وتعميقه، ورصد الفجوات في تعلم الطلبة وبما يساعد الوزارة في صياغة جانب من خطتها للتعامل مع تجربة التعليم عن بعد من خلال برامج استدراكية وتعليم علاجي، وتحديد فئات الطلبة الذين لم تتوفر لهم خدمات التعليم عن بعد، وصولا الى تنظيم برامج واليات لضمان تعلمهم.

وقال النعيمي ، ان الوزارة تولي في هذه المرحلة، اهتماما خاصا لاكتمال عناصر التعليم عن بعد وليس التوقف عند العلامات وظروف وشروط اجراء الامتحان، ومدى نزاهة هذه الاختبارات بحيث يكون التقييم داعما لعملية للتعليم عن بعد، ويمكن الطالب من تقييم ذاته وتعلمه، وتوفير بيانات للوزارة عن مستويات تعلم الطلبة لتعديل خطتها ووسائلها في الوصول الى جميع الطلبة.

واعلنت الوزارة جدول الاختبارات، التي ستتم من خلال جلسات لمدة ساعتين لكل جلسة وفق البرنامج المعد، وعلى شكل اوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة او أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وأكدت الوزارة، انها ستعلن في وقت لاحق عن اجراءات تقييم خاصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اداء هذه الاختبارات، بسبب عدم توفر الوسائل الفنية والتقنية اللازمة.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، كما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة القادمة.

وقدرت وزارة التربية والتعليم المعلمين الذي قاموا باجراء التقييم الاول لطلبتهم ورصد علاماتهم، مؤكدة انه سيم اعتماد هذه التقييمات ونتائجها، في الوقت الذي اتاحت للمعلم اجراء تقييمات أخرى للطلبة بناء على مشاركة الطلبة وتفاعلهم عبر منظومة التعليم عن بعد.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور أولياء الأمور في هذه المرحلة وما أظهروه من دعم وتشجيع لأبنائهم للتفاعل مع منظومة التعليم عن بعد، داعية إياهم لتنظيم أوقات استخدام دخول أبنائهم لمنصة درسك لإجراء الاختبار التقييمي وتنظيم أوقاتهم حسب الأجهزة المتوفرة.

وبينت وزارة التربية والتعليم، انها ستعلن تعليمات وارشادات الدخول للاختبار التقييمي الاول على منصة درسك، بما في ذلك فيديو توضيحي للالية الدخول، فيما سيتم تخصيص يوم الجمعة على منصة درسك للطلبة لتجريب آليات الدخول على الاختبار.