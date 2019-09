إجراء تأديبي بحق الأسترالي بوغوت لانتقاده الحكام بمونديال السلة 2019

شنغهاي – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) الأحد، فتح إجراء تأديبي بحق لاعب المنتخب الأسترالي أندرو بوغوت بعد تلميحه الى أن الحكام انحازوا لصالح إسبانيا في مباراة المنتخبين ضمن الدور نصف النهائي لمونديال 2019 الذي يختتم اليوم في الصين.

وعمد اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 عاما، الى القيام بإشارة بيده تشير الى الحصول على أموال، بعد احتساب خطأ عليه في المباراة التي أقيمت الجمعة، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني بعد شوطين إضافيين.

كما بدا أن بوغوت المتوج مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين عام 2015، تلفظ بشتائم أثناء خروجه من الملعب، ووجه انتقادات الى الفيبا خلال مروره في “المنطقة المختلطة” المخصصة للتصريحات الصحافية بعد المباراة.

