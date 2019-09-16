إجراء عمليات تجميلية وترميمية متقدمة في مجمع فرح الطبي

عمان- إلتزاماً منه بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق قفزات نوعية في القطاع الصحي في المملكة أعلن مجمع فرح الطبي بالتعاون مع مجموعة صيدليات روحي، عن رعايته لفعاليات وورشة العمل التوعوية التي نظمتها الجمعية الأردنية للجراحة التجميلية والترميمية يوم الجمعة الماضي الموافق 13 أيلول.

وتأتي هذه الرعاية من مجمع فرح الطبي وصيدليات روحي لدعم برنامج التعليم الطبي المستمر الذي تقوم به الجمعية الأردنية للجراحة التجميلية والترميمية لإطلاع أعضائها على أحدث التطورات في جراحات الثدي التجميلية والترميمية، وتمكينهم لنشر وزيادة الوعي بين المرضى حول أهمية ذهابهم إلى الأطباء المتخصصين بالقيام بمثل هذه العمليات.

وتضمنت ورشة العمل بثا حيا ومباشرا لعمليات تجميلية قام بها الدكتور الاستشاري في مستشفى “رويال فري” Royal Free Hospital في لندن شادي غالي، من غرفة العمليات في مستشفى فرح الشامل أمام الحضور من الأطباء والاختصاصيين حيث استخدم في عملياته حشوات السيليكون المتطورة Motiva في العمليات، والتي تتميز بدرجة أمان عالية ونتائج مميزة، ووكيلها في الأردن مستودع أدوية روحي.

والدكتور غالي حاصل على زمالة جراحة الأوعية الدموية الدقيقة من مستشفى MD Anderson Cancer Center العريق، وهو عضو في الهيئة التدريسية في جامعة UCL اللندنية المتميزة بقوة أبحاثها وتميزها الأكاديمي.

وعقب انتهاء العمليات. أشاد الدكتور غالي بالمستوى الطبي المتطور في “مجمع فرح” والمتمثل في كادره الطبي الكفؤ والذي يمتاز بمستوى عال من المهارة في التعامل مع الحالات الطبية المتخصصة والمعقدة، لافتاً إلى تطور مستشفى فرح الشامل على الصعيد التكنولوجي من حيث توفيره للتكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة ذات المستوى العالمي التي تساهم بإنجاح هذا النوع من العمليات.