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إجراء عملية جراحية نادرة في مدينة الحسين الطبية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – أجرى فريق طبي متخصص بجراحة اليد والطرف العلوي، في مركز التأهيل الملكي التابع لمدينة الحسين الطبية، عملية جراحية نوعية بواسطة المنظار لعلاج خلع الكتف المتكرر.
وقال رئيس اختصاص جراحة اليد والطرف العلوي العقيد الطبيب ايمن مصطفى، إنه تم إجراء عملية نقل الوتر الطويل للعضلة العَضُدية ثنائية الراس، من أجل ترميم الجزء المتمزق والمفقود من غضروف لوحة الكتف للمفصل. وبيّن اخصائي أول جراحة اليد والطرف العلوي المقدم الطبيب يوسف خير، أن المريضة تعاني من خلع متكرر في الكتف الأيمن بعد إجراء عملية تنظير خارج الخدمات الطبية الملكية، ونظراً لتكرار حدوث الخلع قرر الفريق الطبي اجراء العملية دون تدخل جراحي وبواسطة المنظار ودون الحاجة إلى نقل طعم عظمي.
يشار إلى أن هذا النوع من العمليات الجراحية تعد من العمليات النادرة والجديدة في الخدمات الطبية الملكية.

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