إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من نزيف دماغي حاد في مستشفى الملك المؤسس

أحمد التميمي

الرمثا – أجري في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية جراحية نوعية لمريضة أربعينية تعاني من نزيف دماغي حاد ناتج عن وجود تشوه شرياني في الشريان القاعدي الأساسي من جذع الدماغ .

وأوضح استشاري جراحة الدماغ و الأعصاب أستاذ كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية محمد البربراوي ، ان المريضة كانت تعاني من نزيف دماغي حاد نتيجة لوجود تشوه شرياني في الشريان القاعدي الأساسي في جذع الدماغ، حيث أظهرت القسطرة الشريانية للدماغ وجود Vertebral artery- Basilar junction Aneurysm وكان من الصعب إجراء تداخل إشعاعي لإصلاح التشوه كما أظهرت القسطرة أن التشوه ناشىء في الشريان العنقي الأيمن وموقع التشوه عند اتصال هذا الشريان مع الشريان القاعدي لجذع الدماغ في الجانب الأيسر نتيجة لوجود تشوه أفعواني في الشريان الرقبي serpentine vertebral artery ، مما زاد من صعوبة العملية وتعقيداتها .

واضاف أن العملية أجريت بظروف بالغه التعقيد لإغلاق التشوه وبتحضيرات عالية الدقة ودعم كامل من إدارة المستشفى التي قدمت كافه التسهيلات لنجاح هذه العملية ، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تجرى في مراكز متخصصة ومجهزه بأحدث الإمكانيات وتعتبر هذه من الحالات النادرة وتم وتوثيقها كأول حاله تجري في المستشفى والأردن و تحمل خطورة ومضاعفات عالية.

وأكد البربراوي أن المريضة تماثلت للشفاء التام بدون اي مضاعفات حيث أظهرت الصور الشعاعية المقطعية الملونه انه تم اغلاق التشوه بشكل كامل دون اي اثار جانبية تذكر واستغرقت العملية حوالي ( 8 ) ساعات ، مثمناً دور نائب مدير عام المستشفى الدكتور عبدالكريم العمري على دعمه المتواصل للكوادر الطبية التي شاركت في علاج هذه الحالة ومنهم أخصائي الأشعة التداخلية االدكتور خالد العلاونة و أخصائي التخدير الدكتور نضال الشواقفة ، والأطباء المقيمين في جراحة الدماغ والأعصاب عامر العمري وقيس سمارة و محمود عثامنة و إبراهيم قميلة والكادر التمريضي المتخصص في جراحه الأعصاب تهاني شريده، سليمان بني بكر، نضال العموش، وأيمن طعمه وفنيي تخدير واشعه مميزين.

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، لافتاً إلى ان المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، وان المستشفى يوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات .