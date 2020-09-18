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إجراء فحص ثان للكلب المصاب بكورونا بانتظار النتائج

منذ 44 دقيقة
كلب كورونا - تعبيرية

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موفق كمال

عمان- أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن فحصا مخبريا ثانيا يخضع له الكلب الذي تبين إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف العتوم، أنه تم التحفظ على الكلب وحجر صاحبه وهو من الجنسية السيريلانكية، مشيرا في تصريح لـ”الغد”، إلى أنه تم اكتشاف إصابة الكلب عندما أجري له فحص قبل تسفيره إلى زوجة صاحبه في سيريلانكا”.

فيما أكد الخبير الدولي لتدريب الكلاب، رعد مسمار، أن الكورونا التي يصاب فيه الكلاب هي ليست نفسها (كوفيد 19) التي تصيب الإنسان .

وأشار إلى أن كورونا التي تصيب الكلاب فيروس آخر ولا يشكل خطورة على حياة الإنسان، موضحا أن هناك مطعوما خاصا للكلاب ضد الفيروس.

وبين أن الأعراض التي تظهر على المصابين من الكلاب هي ارتفاع درجة الحرارة وجفاف في الأنف.

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