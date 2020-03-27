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إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الملك المؤسس وعزل الطفلة عن الأم

منذ 31 دقيقة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

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غادة الشيخ

عمان- شهد  مستشفى الملك عبد الله المؤسس في إربد، أمس الخميس، أول عملية ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الطبيبة ليلى الزغل، في تصريح خاص لـ”الغد” أن “الأم التي أجريت لها عملية القيصرية لها يوم أمس هي من أقارب العريس لعرس إربد، وتم تحويلها يوم الثلاثاء الماضي إلى مستشفى إيدون وعزلها نظرا لإصابتها بفيروس كورونا ووضعها الحساس كونها في أوائل الشهر التاسع من حملها”.

وأضافت الزغل: ظهرت مساء يوم أمس أعراض ولادة للسيدة، فتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس وأجريت بوجود فريق طبي مختص بالأوبئة، الأطفال، التعقيم، وغيرها عملية القيصرية للسيدة داخل غرفة العمليات الموجودة في غرفة حجر مصابي كورونا”,

وأكدت أن العملية أثمرت بالنجاح، وأنجبت السيدة طفلة وكلتاهما بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم عزل الطفلة عن والدتها لحين ظهور نتائج فحص الدم لها ولأمها.

وبينت أن الأمر لا يحتمل الخطأ فإذا كانت نتائج فحص الدم للطفلة سالبة سوف يتم إبقائها على عزلها عن أمها.

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