العرب والعالمدولي

إجلاء أكثر من 240 ألف شخص في كاليفورنيا جراء الحرائق

منذ ساعة واحدة

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واشنطن- أجلت السلطات الحكومية في ولاية كاليفورنيا الاميركية، مساء أمس، أكثر من240 ألف شخص، لحمايتهم من خطر الحرائق التي استعرت بشدة في غابات كاليفورنيا، في وقت تلقّت السلطات المحلية تعزيزات شملت عناصر ومعدّات، قبل حدوث سلسلة محتملة من صواعق البرق، بحسب واشنطن بوست.
وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة. وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر مزيدًا من البرق يستمرّ حتّى الثلاثاء، قائلًا إنّ “على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء”. وأعلنت خدمة الأرصاد الجوّية في الولاية إنّه “في ظلّ الجفاف الشديد… بإمكان العواصف الرعديّة إشعال مزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع”.
وصرح المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إنّه تمّ أمس إجلاء نحو 240 ألف شخص، لحمايتهم من خطر الحرائق المستعرة هناك .
بترا

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