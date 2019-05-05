إحالة آخر عطاءات الباص السريع بـ11 مليون دينار

عمان- الغد- وافق مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة أمين عمان عمان الدكتور يوسف الشواربة على قرار لجنة عطاءات الأمانة المتضمن إحالة إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد على شارعي الكندي والشريف ناصر بن جميل على شركة حدادين الهندسية للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 11 مليون و242 ألف دينار.

وبين الشواربة انه بطرح هذا العطاء إكتملت كافة عطاءات الباص سريع التردد ضمن مدينة عمان فيما تبقى عطائي وصلة عين غزال ومجمع انطلاق الحافلات في المحطة حيث سيتم طرحهما بالتعاون مع الحكومة لإرتباطهما بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.

كما وافق المجلس على تحويل مبلغ 4 مليون دينار من صندوق أمانة عمان الى شركة رؤية عمان للإستثمار والتطوير المملوكة لأمانة عمان كدعم لتمكينها من القيام بمهامها.

وجدد الشواربة التأكيد على تشغيل 135 حافلة للنقل العام الشهر المقبل ضمن خطط الأمانة لتطوير منظومة النقل العام على خطوط المدينة.

كما وافق على بنود موازنة أمانة عمان المعدلة لعام 2019 بعد الأخذ بعين الإعتبار الأثر المالي لقانون العفو العام والتوصيات الواردة بكتاب وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بالخصوص.

ووافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء مكتبة أمانة عمان برئاسة أمين عمان وعضوية كل من وزير الثقافة الأسبق جريس سماوي وسميحة خريس وسمر دودين وعمر العرموطي وحسين نشوان ورئيس جمعية المكتبات الاردنية ورئيس إتحاد الكتاب الأردنيين.

كما صادق على ميزانيات الصناديق والحسابات الختامية عن السنة المالية 2018 لكل من صندوقي الإسكان والتكافل الإجتماعي لموظفي أمانة عمان وصندوق الخدمات الإجتماعية لمستخدمي وعمال الأمانة.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم المنوي إبرامها مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة كيمونيكس أنترناشونال التي تهدف الى تنفيذ ممشى عمان التراثي (درب عمان) والترويج له سياحيا محليا ودوليا.

كما وافق المجلس على إتفاقيتي المخالصة المنوي إبرامها مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتنظيم الأمور المتعلقة بمشروع إسكان الديار / ماركا ، ومشروع إسكان المستندة.