إحالة صفحة إلكترونية تروج لدواء مهرب “للجرائم الإلكترونية”

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الدواء وبالتنسيق مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة دواء مهرب يتم ترويجه عبر صفحة إلكترونية للمستحضرات الصيدلانية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش تتبعت إعلانات الصفحة حتى تم ضبطه والمباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الصفحة الإلكترونية لمديرية الأمن العام- وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لاتخاذ الإجراء اللازم بخصوص الصفحة وبحق القائمين عليها.

وبهذا الخصوص دعا مهيدات الأخوة المواطنين إلى شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من الصيدليات كونها المكان المخصص والموثوق لبيع الدواء حيث يتم الشراء من مستودعات الأدوية وتخزين الأدوية في ظروف صحية مناسبة ويتم الرقابة عليها بشكل مستمر من قبل المؤسسة.