إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد بناء على طلبهم.

مقدم زاهر كمال سلامة

مقدم احمد محمد موسى

مقدم مهدي نصار مطلق

مقدم خالد محمد احمد

رائد صلاح داود موسى

رائد فراس احمد فرحان

رائد سامي امين فهد

رائد وصفي فرحان عيسى

رائد اشرف موسى ظاهر

رائد خالد عبدالحافظ عبدالعزيز

رائد عبدالله حسن عبدالحافظ

رائد امجد حمد عبدالله

رائد عماد محمدفؤاد محمد

رائد رزق غازي محمد

رائد سامي عبدالحفيظ داود

رائد كفايه احمد سليمان

رائد حنان عواد سالم

رائد ركان مفلح ركاد

رائد رياض جعفر عبدالله

رائد اسامه عايد عبدالله

نقيب خالد خضر سلامه

نقيب عصام محمد علي

نقيب مجدي توفيق نايف

نقيب روحي عبدربه عبيدالله

ملازم1 خالد حسين هزاع

ملازم1 ابراهيم علي حمد الكريمين

ملازم1 نايل نايف صحن

ملازم1 محمد عبدالحميد عيسى

ملازم1 احمد عوض لافي

ملازم1 خلدون غالب نعمه

ملازم1 محمد موسى محمد

ملازم1 خلدون احمد محمد

ملازم1 شوكت عبدالكريم محمد

ملازم1 اسامه محمد محمود

ملازم1 مجيب الرحمن طلال مصطفى

ملازم1 محمد لافي علي

ملازم2 خلدون جمال عبدالرحمن

ملازم1 طارق محمد عبدالله

ملازم1 خلدون محمد مصطفى

ملازم1 عصام صالح فلاح

ملازم1 ابراهيم خلف صياح

ملازم1 محمد فهمي مروان

ملازم1 عبدالكريم احمد علي

ملازم1 ثابت زهير صالح

ملازم1 نشأت كمال كريم

ملازم1 سامر رضوان محمد

ملازم1 رعد علي محمد

ملازم1 مد الله صبيح حزيمي

ملازم1 محمود ذيب عقله

ملازم1 سامي احمد حامد

ملازم1 عبدالرؤوف مسلم عبدالهادي

ملازم1 عاطف محمد ناصر

ملازم1 محمد علي محمود

ملازم1 بدر سالم بدر

ملازم1 صالح شلوف سليمان

ملازم1 انس قاسم سليمان

ملازم1 احمد مشهور محمد

ملازم1 رائد حامد عليان

ملازم1 خالد ابراهيم احمد

ملازم1 علي حسن عقله

ملازم1 طلال كريم اسماعيل

ملازم1 باسم فلاح راكد

ملازم1 خالد حمدان شحاده

ملازم1 غازي عبدالرزاق عبدالله

ملازم1 علي ابراهيم يوسف

ملازم1 محمد علي حميد

ملازم1 محمد عوده محمد

ملازم1 هجرس ابراهيم احمد

ملازم1 صالح كاسب سليمان

ملازم1 طارق ناجي محمد

ملازم1 مؤيد غازي مصطفى

ملازم1 ايمن ابراهيم حموده

ملازم1 محمود عبدالكريم عبدالغني

ملازم1 سامي حسين محمد

ملازم1 بركات علي محمد

ملازم1 زياد محمود احمد

ملازم1 ايمن فايز محمد

ملازم1 اديب محمد مفلح

ملازم1 ماهر محمود ابراهيم

ملازم1 محمد علي حامد

ملازم1 حازم احمد عوده

ملازم1 عمر سالم عبدالله

ملازم1 نور الدين احمود عبد

ملازم1 عدنان عطاالله مطر

ملازم1 محمد صالح ضاحي

ملازم1 امين محمد حاتم محمد

ملازم1 عبدالله علي طارش

ملازم1 فيصل محمد سلامه

ملازم1 محمد منصور محمد

ملازم1 اشرف سليمان فالح

ملازم1 ابراهيم حمود سالم

ملازم1 عواد مفلح راكد

ملازم1 عامر محمود عيد

ملازم1 محمد احمد سعيد

ملازم1 محمود عبداللطيف احمد

ملازم1 صايل ارشيد سودي

ملازم1 وائل ابراهيم امحمد

ملازم2 امجد موسى مفضي

ملازم2 اسامه عوض علي

ملازم2 ثامر طحيمر عبد

ملازم2 فايق سالم عطا

ملازم2 نسيم احمد عبدالله

ملازم2 مازن محمد عياش

ملازم2 جمال محمد عبد الجليل

ملازم2 ايمن ابراهيم محمد

ملازم2 رائد علي بخيت

كما قرر مجلس الوزراء إحالة العقيد خالد عبدالله بخيت على التقاعد .