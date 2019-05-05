إحالة ضباط في الأمن العام على التقاعد (أسماء)

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إحالة عدد من الضباط في الأمن العام المذكورين تالياً على التقاعد بناء على طلبهم:-

الرتبـة الاسـم

عقيد ناصر حسن يوسف

مقدم سميرعصام حسين

مقدم رضوان فخري محمد رضا

رائد مراد عبداللطيف عبدالله

رائد ابراهيم خضر خليل

رائد رائد محمد موسى

رائد ماهر عبدالله موسى

رائد تيسير فهد ابراهيم

رائد ايهاب عبدالرؤوف محمد

رائد خالد علي عبدالقادر

رائد احمد سليمان عبدالكريم

رائد ماجد محمد حماد

رائد ماهر حسن حميد

رائد طارق فوزي فريد

رائد حسان يونس محمود

رائد مؤيد عبدالله محمد

رائد ناجي عطاالله ابراهيم

رائد مثقال سليم عوده

رائد هادي محمد احمد

رائد اكرم عبداللطيف احمد

رائد امجد محمد سلامة

رائد مصطفى موسى ذياب

رائد احمد مفيد احمد

نقيب ابراهيم احمد منزل

نقيب فراس يوسف محمد

نقيب اسماعيل دامس طلب

نقيب اكرم سعيد محمود

نقيب نايل مسلم عيد

ملازم1 معن محمد هاني فوزي

ملازم1 يحيى بهجت نجم

ملازم1 زيد ابراهيم محمد

ملازم1 يحيى عبدالجليل علي

ملازم1 نظمي قاسم محمد

ملازم1 يوسف علي احمد

ملازم1 طارق فخري فلاح

ملازم1 احمد خليف محارب

ملازم1 ايهم منيب محسن

ملازم1 سليمان حسين سليمان

ملازم1 علاء نواف عبدالله

ملازم1 احمد متروك احمد

ملازم1 حسن ضيف الله حسن

ملازم1 ايمن حسين سلامه

ملازم1 فراس محمد حسن

ملازم1 فارس محمد محمود

ملازم1 محمد احمد شحاده

ملازم1 رائد نبيل اسحق

ملازم1 سلطان محمد مفلح

ملازم1 احمد توفيق فليح

ملازم1 ممدوح عزت علي

ملازم1 رامي زياد احمد

ملازم1 اشرف رضوان محمد

ملازم1 يحيى احمد مسلم

ملازم1 عبدالله زايد ابراهيم

ملازم1 محمد نايف علي

ملازم1 ابراهيم عيسى حمدان

ملازم1 محمد علي دخل الله

ملازم1 فراس فايض محمد

ملازم1 محمود سليمان ارشيد

ملازم1 هيثم عوني علي

ملازم1 محمد احمد عبدالعزيز

ملازم1 احمد عبدالله محمود

ملازم1 حسين محمد ابراهيم

ملازم1 محمد سمير منصور

ملازم1 زيد احمد محمد

ملازم1 ريان عيد محمد

ملازم1 منذر عبدالحميد دعمس

ملازم1 رائد ابراهيم عبدالقادر

ملازم1 فراس علي صالح

ملازم1 فايز احمد موسى

ملازم1 زيد عيسى سليمان

ملازم1 مراد محمد مفلح

ملازم1 احمد عبدالله قاسم

ملازم1 محمد حسني محمد

ملازم1 عامر عبدالله علي

ملازم1 معتصم محمد محمود

ملازم1 محمد حسن عقله

ملازم1 خالد احمد سليمان

ملازم1 عبدالله محمود عبدالله

ملازم1 عمر عليان احمد

ملازم1 خلدون توفيق ابو سته

ملازم1 جمال غازي محمد

ملازم1 محمود كامل علي

ملازم1 اشرف احمد حسين

ملازم1 عماد بخيت رجا

ملازم1 سيف الدين صياح محمود

ملازم1 طارق محمد عبدالغني

ملازم1 نسيم عطاالله شافي

ملازم1 صالح احمد صالح

ملازم1 عفاش مصطفى ارشيد

ملازم1 علي محمد عيد

ملازم1 محمد عليوي سالم

ملازم1 قصي صبحي ذياب

ملازم1 مهند فيصل احمد

ملازم1 مصطفى علي حسين

ملازم1 اشرف حسن عوده

ملازم1 محمد صلاح الدين احمد

ملازم2 سليم احمد سليم

ملازم1 ساهر هلال محمد

ملازم1 خالد ندى ضحيان

ملازم1 عوده احمد عوده

ملازم1 يوسف خالد سالم

ملازم1 علي خلف علي

ملازم1 ناصر عبدالله حمد

ملازم2 نواف عبدالمجيد احمد

ملازم2 محمد موسى صالح

ملازم2 محمد احمد فارع

ملازم2 احمد حمد سالم