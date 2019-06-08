إحالة ضباط في الأمن العام على التقاعد- أسماء

عمان- الغد– قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد بناء على طلبهم.
الرتبة الإســـــم
رائد خلدون قاسم محمود
رائد انور احمد عبدالحميد
رائد محمد احمد سلامة
رائد محمد احمد سعيد
رائد حازم محمد علي
رائد علي شحاده عبدالقادر
رائد مامون موسى عايد
رائد ناظر احمد موسى
رائد فؤاد محمد عبدالله
رائد عبدالسلام عطا حسين
رائد محمد خالد مفلح
رائد ماجد سليم يوسف
رائد ناصر صالح سالم
رائد باسل عبدالله احمد
رائد ماجد داود علي
رائد مالك محمد ابراهيم
رائد مامون نايل حمد
رائد عمر علي محمد
رائد راتب حميدان سلامة
رائد زكريا محمد امين محمد
رائد محمد عبدالله احمد
رائد رياض محمد عقيل
نقيب مخلد محمد ابراهيم
ملازم1 هاني احمد سليمان
ملازم1 احمد محمد محمود
ملازم1 زياد محمد سمور
ملازم1 عبداللطيف صيتان شامخ
ملازم1 محمود راجي عبدالرحيم
ملازم1 عبدالقادر ابراهيم محمد
ملازم1 نزار عاطف نافع
ملازم1 سالم جمعه سالم
ملازم1 نبيل عبدالسلام سلمان
ملازم1 جهاد عوده رفاعي
ملازم1 نايف خالد نايف
ملازم1 حمدي احمد يوسف
ملازم1 علي سليمان متروك
ملازم1 بسام علي حسن
ملازم1 احمد محمد احمد
ملازم1 عبدالله احمد خضير
ملازم1 ماجد عادل ماجد
ملازم1 عوني علي عبده
ملازم1 رامي محمود فندي
ملازم1 محمد سعد بخيت
ملازم1 ياسر محمد ابراهيم
ملازم1 شريف احمد فلاح
ملازم1 صدام فتحي عقله
ملازم1 رائد خلف نوري
ملازم1 فارس محمد سلامه
ملازم1 محمد عبدالرحمن عبدالله
ملازم1 ماجد منور احمد
ملازم1 موسى مخلد محمد
ملازم1 سمير مصطفي عبدالهادي
ملازم1 يوسف محمد حمد
ملازم1 طراد محمد قاسم
ملازم1 محمد هشام محمود
ملازم1 رائد ابراهيم شتيوي
ملازم1 محمد سميح كامل
ملازم1 زاهي محمود احمد
ملازم1 سلطان عطاالله سلامه
ملازم1 علي جمال فلاح
ملازم1 عبدالباسط سالم محمد
ملازم1 ابراهيم خليف مفلح
ملازم1 صدام نصير احمد
ملازم1 ابراهيم رضوان محمود
ملازم1 منذر فهد ربيع
ملازم1 جمال عبدالله خليل