إحالة عطاء الجزء الثاني من تنفيذ مشروع تليفريك عجلون

عمان- الغد- أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات عن إحالة عطاء تنفيذ تليفريك عجلون من خلال دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت الرقم (1/2021) على السادة شركة عيسى حدادين وشركاه استكمالا لإجراءات تنفيذ وتشغيل تليفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية. حيث يمثل عطاء التنفيذ الجزء الرئيسي الثاني من المشروع والذي أحيل رغم الظروف والصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة كورونا منذ العام الماضي، في حين أنه قد تم إحالة الجزء الرئيسي الأول على السادة شركة دوبلمير النمساوية في العام 2019.

والجدير بالذكر بأنه قد تقدم للمشاركة في العطاء المركزي رقم (1/2021) أحد عشر شركة مقاولات أردنية. حيث تتضمن أعمال العطاء رقم (1/2021) تنفيذ أعمال مباني محطات التلفريك ومبنى مواقف عربات التليفريك، بالإضافة إلى إنشاء القواعد الخرسانية للأبراج المعدنية الحاملة لخط التليفريك وعددها 9 أبراج موزعة على طول مسار التليفريك، وتنفيذ أعمال مباني الإدارة والمطاعم والمحلات التجارية والخدمات الأخرى في القطعتين ومباني الخدمات المرافقة.

و تتضمن أعمال العطاء أيضا قيام مقاول الانشاءات المحلي من خلال المجموعة الأردنية بالتعاون مع الشركة النمساوية دوبلمير لتركيب عناصر منظومة التليفريك لنقل التكنولوجيا النمساوية في صناعة التليفريك إلى الأردن. حيث تم الانتهاء من تصنيع المنظومة بشكل كامل وسيتم شحنها من قبل الشركة المصنعة إلى محطتي التليفريك ومواقع الأبراج في عجلون.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن كوادر المجموعة ستعمل في الأيام القادمة على ترتيب الإجراءات اللازمة لمباشرة أعمال مقاول الإنشاءات المحلي واستكمال بقية الأعمال ذات الصلة تباعا. علما بأنه قد عملت المجموعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية على انهاء الأعمال التحضيرية والتنسيقة المختلفة كل حسب اختصاصه التي كان من أهمها أعمال المسح الطبوغرافي لمواقع الأبراج ومحطتي الإنطلاق والوصول وكامل مسار التليفريك، وإجراءات استملاكات الأراضي، وأعمال فحص التربة واستطلاع الموقع لمواقع الأبراج ومحطتي الإنطلاق والوصول، وأعمال التصاميم الهندسية بكافة مراحلها من مخططات معمارية وانشائية ومدنية وكهروميكانيكية واعتمادها من قبل الجهات المعنية، وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار في مواقع محطتي التليفريك من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي، وفتح الطرق المؤدية إلى مواقع الأبراج من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة، وطرح وإحالة ومباشرة عطاء التخليص الجمركي، وذلك إضافة إلى المشاركة ضمن أعمال المخطط الشمولي لمحافظة عجلون، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه واجراءات استملاكات الأراضي واجراءات طرح العطاءات والخدمات الميدانية في المواقع.

وأكد الهميسات أن تنفيذ مشروع التليفريك الحيوي الهام ونحن على مشارف مئوية جديدة للدولة الأردنية يأتي تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه لتطوير محافظة عجلون وتنمية الاستثمارات السياحية فيها بما يحقق أهداف انشاء المنطقة التنموية فيها بإذن الله.