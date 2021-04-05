إحالة عطاء الجزء الثاني من “مشروع تليفريك عجلون”

عمان-الغد- قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المناطق الحرة والتنموية د.خلف الهميسات إنه “تم إحالة عطاء تنفيذ تليفريك عجلون من خلال دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان تحت الرقم (1/2021) على شركة عيسى حدادين وشركاه استكمالا لإجراءات تنفيذ وتشغيل تليفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية”.

وبين أن عطاء تنفيذ الجزء الرئيسي الثاني من المشروع أحيل رغم الظروف والصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة كورونا منذ العام الماضي، في حين أنه قد تم إحالة الجزء الرئيسي الأول على شركة دوبلمير النمساوية في العام 2019.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تقدم للمشاركة في العطاء المركزي رقم (1/2021) أحد عشر شركة مقاولات أردنية وتتضمن أعمال العطاء رقم (1/2021) تنفيذ أعمال مباني محطات التلفريك ومبنى مواقف عربات التليفريك، بالإضافة إلى إنشاء القواعد الخرسانية للأبراج المعدنية الحاملة لخط التليفريك وعددها 9 أبراج موزعة على طول مسار التليفريك، وتنفيذ أعمال مباني الإدارة والمطاعم والمحلات التجارية والخدمات الأخرى في القطعتين ومباني الخدمات المرافقة.

وتتضمن أعمال العطاء أيضا قيام مقاول الانشاءات المحلي من خلال المجموعة الأردنية بالتعاون مع الشركة النمساوية دوبلمير لتركيب عناصر منظومة التليفريك لنقل التكنولوجيا النمساوية في صناعة التليفريك إلى الأردن وتم الإنتهاء من تصنيع المنظومة بشكل كامل وسيتم شحنها من قبل الشركة المصنعة إلى محطتي التليفريك ومواقع الأبراج في عجلون.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن كوادر المجموعة ستعمل في الأيام المقبلة على ترتيب الإجراءات اللازمة لمباشرة أعمال مقاول الإنشاءات المحلي واستكمال بقية الأعمال ذات الصلة تباعا، علما بأنه قد عملت المجموعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية على انهاء الأعمال التحضيرية والتنسيقة المختلفة كل حسب اختصاصه التي كان من أهمها أعمال المسح الطبوغرافي لمواقع الأبراج ومحطتي الإنطلاق والوصول وكامل مسار التليفريك، وإجراءات استملاكات الأراضي، وأعمال فحص التربة واستطلاع لمواقع الأبراج ومحطتي الانطلاق والوصول، وأعمال التصاميم الهندسية بكافة مراحلها من مخططات معمارية وإنشائية ومدنية وكهروميكانيكية واعتمادها من قبل الجهات المعنية، وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار في مواقع محطتي التليفريك من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي، وفتح الطرق المؤدية إلى مواقع الأبراج من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الزراعة، وطرح وإحالة ومباشرة عطاء التخليص الجمركي، وذلك إضافة إلى المشاركة ضمن أعمال المخطط الشمولي لمحافظة عجلون، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه وإجراءات استملاكات الأراضي وإجراءات طرح العطاءات والخدمات الميدانية في المواقع.