إحالة عطاء المرحلة الأولى من “الزرقاء الصناعية” بكلفة 21 مليون دينار

قرر مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية احالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على احدى شركات المقاولات المحلية، بكلفة اجمالية تصل الى 21 مليون دينار.

وأكد المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور لؤي سحويل رئيس مجلس الإدارة وبحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد إن احالة العطاء والإيذان بالبدء بتنفيذ المشروع يأتي ضمن اولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، الرامي إلى إحداث التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى جعل المدن الصناعية الأردنية البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي من خلال ما توفره من مزايا استثمارية وخدمات مساندة تسهل عمل الاستثمارات الصناعية.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد إن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الزرقاء الصناعية تشمل تطوير 1116 دونما من أصل 4700 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على مراحل عدة، اذ تشمل اعمال المرحلة الأولى كافة الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مباني صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه، متوقعا أن يمتد تنفيذ المرحلة الأولى نحو 3 سنوات.

وأكد جويعد على أهمية إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء التي تقع على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية، ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الاردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.

وتوقع جويعد أن تشهد مدينة الزرقاء الصناعية حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجلات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها.

وكانت شركة المدن الصناعية الاردنية طرحت عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء بعدما أنهت الشركة الدراسات اللازمة للمشروع وشملت دراسات الأثر البيئي، وإعادة تحديث التصاميم اللازمة للمدينة، حيث سيشتمل تنفيذها وفقا للمخططات على ثلاث مراحل موزعة على إجمالي مساحة المدينة الكلية والبالغة 4700 دونم.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية أنهت أخيرا الأعمال الإنشائية للمراحل الأولى للمدن الصناعية الجديدة في محافظات السلط ومأدبا والطفيلة، وبدأت بخططها الترويجة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها، فيما تتواصل وتيرة العمل والإنتاج في المدن الصناعية العاملة في سحاب والموقر والكرك وإربد والعقبة والمفرق الصناعية.