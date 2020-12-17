إحالة عطاء تنفيذ مياه وادي العرب على شركتين دون وجود سجل تجاري يكبد الخزينة 13 ألف دولار

احمد التميمي

اربد – كشف تقرير ديوان المحاسبة قيام شركة مياه اليرموك بإحالة عطاء تنفيذ مياه وادي العرب المرحلة الثانية على ائتلاف شركتي بقيمة 110.993.291 دولار امريكي دون وجود سجل تجاري للائتلاف داخل الاردن مما ادى الى تأخر اصدار امر المباشرة لأعمال المشروع لمدة 5 شهور.

وصدر امر المباشرة بتاريخ 24 / 1 / 2017 ولمدة عقدية 730 يوم.

وحسب التقرير ان الشركة قامت بتقديم مطالبة مالية بمبلغ 12.824.498 دولار للتعويض عن فترة التوقف كونها تحمل الحكومة مسؤولية تأخر المباشرة بتنفيذ اعمال العطاء.

ووفق التقرير ان نسبة الانجاز الفعلية للأعمال 50% والنسبة المطلوبة حسب برنامج العمل 76% ونسبة المدة المنقصية 85% وبتأخير تجاوزت نسبته 26%.

واشار التقرير الى ان الدفعات المالية المصروفة للمقاول عن الاعمال المنجزة 50.666.102 الف دولار وبنسبة 56% من العطاء الاصلي.

ووفق التقرير انه صدر امر تغييري للعطاء بقيمة 12.132.550 دولار لتنفيذ اعمال تزويد الطاقة الكهربائية للمشروع بحيث اصبحت القيمة الاجمالية للعطاء مع قيمة الامر التغييري 123.155.841 دولار.

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