إحالة محافظين إلى التقاعد وترفيع آخرين (أسماء)

عمان – الغد – أحال مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المحافظين؛ حسن عبد العزيز الشاويش، وغالب عبد العزيز السليمات، ومخلد مجحم الفوّاز، ومخلد جازي الغثيان، وطلال راكان الخريشا، وسامر سعد القطارنة إلى التقاعد.

كما قرّر مجلس الوزراء ترفيع المتصّرفين محمّد عودة الله أبو جاموس، وفراس الفاعور، ومحمّد عبدالله أبو رمّان إلى رتبة محافظ في وزارة الدّاخليّة