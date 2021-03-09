إحالة مدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة للتقاعد



عمان- الغد- أكدت مصادر متطابقة أن مدير عام الجمارك الأردنية عبد المجيد الرحامنة تم إحالته إلى التقاعد بعد بلوغه 60 عاما.

ويذكر أن الرحامنة عين مديرا للجمارك خلفا للواء وضاح الحمود في أيلول من العام 2018

وحاولت “الغد” الحصول على تأكيد من وزارة المالية إلا أنها لم تتمكن.

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.