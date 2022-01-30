إحالة ملف “تنمية المحافظات” لمكافحة الفساد

قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأّسه النائب خير أبو صعيليك، مناقشة أداء الصندوق، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.

وكشف أبو صعيليك عن أن اللجنة، وبعد الاطلاع على واقع المشاريع المُمولة من خلال الصندوق، وجدت أن المبالغ المُسددة من قبل المقترضين منخفضة جدًا مقارنة بحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق.

وأشار إلى أن اللجنة سترفع كتابًا لرئيس مجلس النواب، يتضمن جميع المشاريع المُمولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء أكانت مشاريع مُغلقة أو عاملة أو قيد التنفيذ، بالإضافة إلى توصية بإحالة ملف الصندوق إلى “مكافحة الفساد”، وذلك لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه.

وأكد أبو صعيليك أن حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى اللجنة، مشددًا على أهمية إجراء مراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.

من جهتهم، استفسر النواب: أيمن مدانات وهايل عياش وطلال النسور وآمال الشقران وعبد الله أبو زيد وعبد السلام الذيابات، عن جملة من الأمور المتعلقة بالصندوق والمشاريع المُمولة وحجم الاستثمار الكلي بها، والمبالغ المسددة وحجم الأقساط المترتبة على المستفيدين.