إحالة من بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد الشهر المقبل

عمان – الغد – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 21/1/2020 الموافقة على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد ” 30 ” سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 م .

كما قرر المجلس إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم “30” سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 وفق أحكام المادة “172” من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 .