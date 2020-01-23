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إحالة من بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد الشهر المقبل

منذ 41 دقيقة

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عمان – الغد – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 21/1/2020 الموافقة على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد ” 30 ” سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 م .

كما قرر المجلس إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم “30” سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2019 وفق أحكام المادة “172” من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020 .

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