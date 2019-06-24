إحالة موظفي التقاعد المدني للتقاعد لإتاحة الفرص للشباب

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٦/٢٤ برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إحالة الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ ٢٠١٩/٩/١.

هذا وصرح معالي وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة بأن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، وأوضح بأن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف ترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والإقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي ، وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.

وأوضح البطاينة بأنه جاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء بأن على الوزير المختص رفع تنسيباته ابتداءا من تاريخ قرار مجلس الوزراء و قبل نهاية دوام ٢٠١٩/٧/١٥ بإحالة كل موظف من الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠وبالتالي حصول المتقاعدين على المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء .

كما أضاف بأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – الفئة الأولى والثانية والثالثة اللذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني قبل تاريخ 1/9/2019 ولن يتم منح المزايا لمن يحيل نفسه على التقاعد بعد هذا التاريخ.

كما أوضح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بأن للوزير المختص -بناء على الحاجة الفعلية والمبررة- أن ينسب بالإحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها قرار مجلس الوزراء هذا شريطة موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير (المبرر) ، على أن يستفيد هؤلاء الموظفين من المزايا الممنوحة بموجب هذا القرار بمجرد إحالتهم على التقاعد بناء على تنسيب الوزير المختص ، وفي جميع الأحول يجب أن لا تستمر خدمات هذه الفئة المحتفظ بها لمدة تزيد عن (3) سنوات (بحد أقصى) اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء أو لحين بلوغهم سن الستين أيهما أسبق .

وأضاف البطاينة بأن الميزات التي ستمنح للموظفين المشمولين بهذا القرار كما يلي :

1-الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، يتم منحه زيادتين سنويتين بقرار احالته على الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

2- الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد .

3- الموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً،ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد.

4- منح الموظف الذي لا تسري عليه احكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

5- منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين و إحالتهم على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته بحيث يتم ترفيع مستحقي الترفيع الوجوبي و من ثم احالتهم على التقاعد و الاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.

وأضاف البطاينة بأن قرار مجلس الوزراء قد تضمن تكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة احالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر .من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

واختتم البطاينة تصريحه بأن مجلس الوزراء يشكر جميع المتقاعدين لما بذلوه من جهد ووقت طيلة خدمتهم، مضيفا بأنه على ثقة بأن المتقاعدين حريصين كل الحرص على اتاحة الفرصة لأبنائهم في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن.