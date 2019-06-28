إحالة “موظف أحوال” لـ”النزاهة” بشبهة الرشوة

محمود الطراونة

عمان – أحالت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أخيرا، موظفا إلى التحقيق بشبهة تلقي مبالغ مالية مقابل تجديد جواز سفر لمتهم مطلوب بقضية اختلاس ومتواجد خارج البلاد.

وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية السابق فواز الشهوان أحال الموظف المشار اليه قبل أيام من احالته إلى التقاعد فيما “يشتبه بتلقيه لمبلغ مالي كبير جراء تجديد جواز المتهم الفار المطلوب ومسجل بحقه قضية اختلاس تصل إلى 3 ملايين دينار” وفقا لمصادر متطابقة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتشير المعلومات المتوافرة لـ “الغد” وفقا للمصادر، إلى أن الموظف المشار اليه “تم ضبطه وإحالة اوراقه إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات القضائية الاخرى، لإجراء المقتضى القانوني”.

وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بدأت عملية تجديد جوازات السفر للمواطنين الأردنيين المحكومين قضائيا على ذمم مالية (الغارمين) بحيث يتم تجديد تلك الجوازات بعد المخاطبات الرسمية لمعرفة قيمة الذمم المالية بحقهم وتجديد جوازاتهم حسب أحكام القانون.

وكانت الحكومة اشترطت موافقة الأجهزة الأمنية، ووزير الداخلية لإصدار جوازات سفر الأردنيين في الخارج، وكذلك المطلوبين على قضايا في المملكة، بحيث لا تكون المبالغ المطلوبة للحكومة ولا أن تكون مبالغ مالية كبيرة.