إحالة موظف في مديرية فلس الريف للنزاهة بتهمة الرشوة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، ان موظفا في مديرية فلس الريف في الوزارة احيل قبل نحو شهر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعد التحقيق معه بتلقي رشوة.

واوضح، ان الشخص المقصود يعمل في مديرية فلس الريف، وتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة واحالته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حينه.