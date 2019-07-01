إحالة 12 عطاء لتنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية لمنتفعي صندوق المعونة 

عمان– أحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 12 عطاء على 7 شركات محلية لتنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمنازل 2213 اسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية في مختلف محافظات المملكة بكلفة 466ر2 مليون دينار تقريبا تدفعها الوزارة.

ووفق قرار الإحالة، انيط بالشركة العالمية للاستشارات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمستفيدين من المشروع في محافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء ومناطق الاغوار الشمالية والوسطى، اما شركة غازانيا للطاقة فانيط بها تنفيذ العطاء الخاص بمحافظة الزرقاء، في حين انيط بالشركة المثالية للطاقة الشمسية تنفيذ العطاء الخاص بمحافظات اربد والمفرق ومناطق الرويشد والازرق والصفاوي والكرك.

اما شركة نبراس لانظمة الطاقة فقد انيط بها عطاء تنفيذ الجزء الخاص بمحافظة عجلون فيما انيط بشركة المتحدون للطاقة تنفيذ العطاء الخاص بمحافظة جرش اما شركة مسنات للهندسة والتعهدات فانيط بها العطاء الخاص بمحافظتي معان والعقبة في حين انيط بالشركة العمرية للمقاولات تنفيذ الجزء الخاص بمحافظة الطفيلة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الشركات التي احيلت عليها العطاءات تم اختيارها من بين 23 شركة تقدمت للعطاءات التي تشمل المنتفعين من المرحلة الأولى للمشروع وعددهم 2213 اسرة من اصل نحو 12 الف اسرة سيشملها المشروع خلال عام 2019 في مختلف محافظات المملكة فيما يبلغ المجموع الكلي للمستفيدين من المشروع حوالي 100 الف اسرة سيتم تغطيتها تباعا وعلى عدة سنوات.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية المشروع الذي يشمل تركيب نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 2 كيلو واط لكل منزل وستستفيد منه منازل الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية داخل حدود التنظيم وخارجه والمخدومة بالتيار الكهربائي.

ووصفت المشروع بانه مبادرة وطنية مهمة اقرتها الحكومة لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة على المستفيدين وتوسيع شريحة المستفيدين من خدمة إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف خاصة بعد ان وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباء في المملكة 99 بالمئة.

وعرضت مزايا المشروع وقالت ان من شأنه تقليل كلفة فاتورة الطاقة الشهرية على الفئة المستفيدة ما يسهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل الشهري لهذه الفئة وتحسين مستواها الاقتصادي، عدا عن فوائد المشروع في التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة.

وأوضحت زواتي ان المشروع يأتي في اطار مساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من طاقة نظيفة مستدامة باستغلال مصادر الطاقة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، عدا عن الفائدة غير المباشرة المتحققة من المشروع بتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.

وتوقعت الوزيرة زواتي ان يتم طرح قائمة جديدة من المستفيدين من المشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي مؤكدة ان الوزارة تقدم هذه الخدمة للفئات المستهدفة مجانا . واشار مدير فلس الريف في الوزارة المهندس زياد السعايدة ان الشركات ستباشر تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمستفيدين من المرحلة الأولى خلال شهر تموز الحالي، حاثا الراغبين بالاستفادة من المشروع تقديم طلباتهم لوزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال الرابط الالكتروني المخصص لهذه الغاية على موقع الوزارة ولدى المكاتب الرئيسية لمديرية فلس الريف في الوزارة والمكاتب الفرعية في المحافظات.

وعن الية الاستفادة من المشروع قال السعايدة ان مديرية فلس الريف تختار طلبات المستفيدين وفقا للاسس والمعايير التي تحصر الاستفادة بالاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ولا يتجاوز معدل استهلاكها الشهري (300 ك.و.س)، وتمتلك حيزا مكانيا لبناء النظام الشمسي.