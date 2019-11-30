إحالة 12 عميدا و31 عقيدا ورتب في الأمن العام للتقاعد (أسماء)

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد.

الرتبــــة​ والإســـم

عميد ​ماهر محمد سلامه

عميد​ محمد سالم سلامه

عميد​ وحيد عايد موسى

عميد ​شاهر عبدالرحيم احمد

عميد​ عصام عوض محمد

عميد​ عاطف سالم علي

عميد ​رائد ممدوح ذياب

عميد ​وحيد ممدوح عمر

عميد ​خالد مصطفى محمود

عميد ​منذر محمد صالح

عميد​ عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن

عميد قاضي شرطي​طارق محمد قاسم

عقيد​ امجد عبداللطيف مسعود

عقيد ​خالد اقعيد حسين

عقيد​ اشرف محمد فالح

عقيد ​خالد ابراهيم لافي

عقيد​ احمد عطاالله سالم

عقيد ركن​علي قاسم محمد

عقيد​ احمد محمود احمد

عقيد ​عادل عبدالهادي حمدان

عقيد ​ايمن حكمت محمد

عقيد​ رأفت محمد عفنان

عقيد قاضي شرطي​احمد علي احمد

عقيد قاضي شرطي​طلال ارفيفان عوض

عقيد​ المعتز هواش محمود

عقيد​ احمد محمد عطيه

عقيد​ عيد محمد خلف

عقيد​ ماجد احمد نايف

عقيد​ عبدالله ناصر نايل

عقيد​ سلمان محمد متروك

عقيد​ محمد محمود سلامه

عقيد قاضي شرطي​محمود عايد صالح

عقيد​ عمر حميد شحاده

عقيد​محسن شحاده حسن

عقيد​صائب عوده سلمان

عقيد​حسين محمد عبدالله

عقيد​يزيد محمد عبد

عقيد​عبدالرحمن مصطفى عبدالسلام

عقيد​رائد عبدالكريم مقبل

عقيد​احمد سالم محمد

عقيد​صهيب حسين محمود

عقيد​عبدالرحمن حمد سليمان

عقيد​مازن عطية عبيد

مقدم​عبدالرؤوف سالم يوسف

مقدم​سلامه عبدالمجيد سليمان

مقدم​محمد عبدالرحمن ارشيد

مقدم​عاهد محمود محمد

مقدم​حسن محمد مصطفى

مقدم​علاءالدين محمد سلامة

مقدم​يوسف عبدالرحيم عبدالله

مقدم​محمد محمود عبدالله

مقدم​محمود علي عيد

مقدم​هزاع عبدالله هزاع

مقدم​جهاد فايز خلف

مقدم ركن​رائد محمد قاسم

مقدم​ناصر محمد احمد

مقدم​محمد علي عواد

مقدم​محمد مصطفى احمد

مقدم​محمد عبدالقادر موسى

مقدم​مصطفى جاسر مصطفى

مقدم​طلال خلف سلامه

مقدم​زياد ابراهيم محمود

مقدم​خالد علي محمود

رائد​احمد حمد محمد

رائد​هشام خلف سالم

رائد​علي احمد عبدالله

رائد​عوني عزت حسن

رائد​عبدالله انور عبدالمالك

رائد​فرحان محمد احمد

رائد​نعيم عبدالكريم عبدالقادر

رائد​سليمان صالح غثيان

رائد​طارق خلف محمد

رائد​لؤي مصطفى عبدالله

رائد​حسن عبدالمعطي عبدالله

رائد​بسام رضوان محمد

رائد​خلدون مظهر عبدالمفلح

رائد​احمد يوسف ثاني

رائد​زكريا مصطفى حسن

رائد​محمد عبدالله محمود

رائد​زيد صالح عبدالكريم

رائد​ايمن صالح عوض

رائد​مراد احمد محمد

رائد​سليمان فلاح عبد

رائد​محمد سامي احمد

رائد​حافظ محمد اسماعيل

رائد​محمود احمد قاسم

رائد​مخلد منور فهد

نقيب​عطيه عقله سالم

نقيب​طلال محمد علي

نقيب​رائد عبدالفتاح محمد

نقيب​عبدالناصر محمد مصطفى

نقيب​خلدون محمود علي

نقيب​وضاح محمد صالح

نقيب​خليل علي احمد

نقيب​عوده محمود عوده

نقيب​اشرف مفلح خليفه

ملازم1​عماد عيسى حسن

ملازم1​صالح خالد سلامه

نقيب​نضال سليمان سليم

ملازم1​اشرف سلامه عطا

ملازم1​احمد محمد عبدالكريم

ملازم1​عزمي علي حسين

ملازم1​محمد ابراهيم غنيم

ملازم1​احمد يوسف احمد

ملازم2​مهند مصطفى سليم

ملازم1​معاويه محمود علي

ملازم1​سالم احمد سالم

ملازم2​اكرم عجاج احمد

كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ترفيع الضباط المذكورين تالياً إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية وإحالتهم على التقاعد.

الرتبـة​الإسم​

عقيد​​ محمد حسين جميل​

عقيد ​​محمد خليل نوري​

عقيد​​ احمد ناصر عواد​

مقدم قاضي شرطي​​علاء ذيب خليل​

مقدم قاضي شرطي​عمر لطفي حسن​

مقدم​​ فيصل محمود حسن