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إحالة 12 عميدا و31 عقيدا ورتب في الأمن العام للتقاعد (أسماء)

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد.

الرتبــــة​ والإســـم
عميد ​ماهر محمد سلامه
عميد​ محمد سالم سلامه
عميد​ وحيد عايد موسى
عميد ​شاهر عبدالرحيم احمد
عميد​ عصام عوض محمد
عميد​ عاطف سالم علي
عميد ​رائد ممدوح ذياب
عميد ​وحيد ممدوح عمر
عميد ​خالد مصطفى محمود
عميد ​منذر محمد صالح
عميد​ عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن
عميد قاضي شرطي​طارق محمد قاسم
عقيد​ امجد عبداللطيف مسعود
عقيد ​خالد اقعيد حسين
عقيد​ اشرف محمد فالح
عقيد ​خالد ابراهيم لافي
عقيد​ احمد عطاالله سالم
عقيد ركن​علي قاسم محمد
عقيد​ احمد محمود احمد
عقيد ​عادل عبدالهادي حمدان
عقيد ​ايمن حكمت محمد
عقيد​ رأفت محمد عفنان
عقيد قاضي شرطي​احمد علي احمد
عقيد قاضي شرطي​طلال ارفيفان عوض
عقيد​ المعتز هواش محمود
عقيد​ احمد محمد عطيه
عقيد​ عيد محمد خلف
عقيد​ ماجد احمد نايف
عقيد​ عبدالله ناصر نايل
عقيد​ سلمان محمد متروك
عقيد​ محمد محمود سلامه
عقيد قاضي شرطي​محمود عايد صالح
عقيد​ عمر حميد شحاده
عقيد​محسن شحاده حسن
عقيد​صائب عوده سلمان
عقيد​حسين محمد عبدالله
عقيد​يزيد محمد عبد
عقيد​عبدالرحمن مصطفى عبدالسلام
عقيد​رائد عبدالكريم مقبل
عقيد​احمد سالم محمد
عقيد​صهيب حسين محمود
عقيد​عبدالرحمن حمد سليمان
عقيد​مازن عطية عبيد
مقدم​عبدالرؤوف سالم يوسف
مقدم​سلامه عبدالمجيد سليمان
مقدم​محمد عبدالرحمن ارشيد
مقدم​عاهد محمود محمد
مقدم​حسن محمد مصطفى
مقدم​علاءالدين محمد سلامة
مقدم​يوسف عبدالرحيم عبدالله
مقدم​محمد محمود عبدالله
مقدم​محمود علي عيد
مقدم​هزاع عبدالله هزاع
مقدم​جهاد فايز خلف
مقدم ركن​رائد محمد قاسم
مقدم​ناصر محمد احمد
مقدم​محمد علي عواد
مقدم​محمد مصطفى احمد
مقدم​محمد عبدالقادر موسى
مقدم​مصطفى جاسر مصطفى
مقدم​طلال خلف سلامه
مقدم​زياد ابراهيم محمود
مقدم​خالد علي محمود
رائد​احمد حمد محمد
رائد​هشام خلف سالم
رائد​علي احمد عبدالله
رائد​عوني عزت حسن
رائد​عبدالله انور عبدالمالك
رائد​فرحان محمد احمد
رائد​نعيم عبدالكريم عبدالقادر
رائد​سليمان صالح غثيان
رائد​طارق خلف محمد
رائد​لؤي مصطفى عبدالله
رائد​حسن عبدالمعطي عبدالله
رائد​بسام رضوان محمد
رائد​خلدون مظهر عبدالمفلح
رائد​احمد يوسف ثاني
رائد​زكريا مصطفى حسن
رائد​محمد عبدالله محمود
رائد​زيد صالح عبدالكريم
رائد​ايمن صالح عوض
رائد​مراد احمد محمد
رائد​سليمان فلاح عبد
رائد​محمد سامي احمد
رائد​حافظ محمد اسماعيل
رائد​محمود احمد قاسم
رائد​مخلد منور فهد
نقيب​عطيه عقله سالم
نقيب​طلال محمد علي
نقيب​رائد عبدالفتاح محمد
نقيب​عبدالناصر محمد مصطفى
نقيب​خلدون محمود علي
نقيب​وضاح محمد صالح
نقيب​خليل علي احمد
نقيب​عوده محمود عوده
نقيب​اشرف مفلح خليفه
ملازم1​عماد عيسى حسن
ملازم1​صالح خالد سلامه
نقيب​نضال سليمان سليم
ملازم1​اشرف سلامه عطا
ملازم1​احمد محمد عبدالكريم
ملازم1​عزمي علي حسين
ملازم1​محمد ابراهيم غنيم
ملازم1​احمد يوسف احمد
ملازم2​مهند مصطفى سليم
ملازم1​معاويه محمود علي
ملازم1​سالم احمد سالم
ملازم2​اكرم عجاج احمد

كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ترفيع الضباط المذكورين تالياً إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية وإحالتهم على التقاعد.

الرتبـة​الإسم​
عقيد​​ محمد حسين جميل​
عقيد ​​محمد خليل نوري​
عقيد​​ احمد ناصر عواد​
مقدم قاضي شرطي​​علاء ذيب خليل​
مقدم قاضي شرطي​عمر لطفي حسن​
مقدم​​ فيصل محمود حسن

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