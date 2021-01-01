إحالة 1276 شكوى عمالية للقضاء خلال 2020

عمان- الغد- احالت وزارة العمل منذ بداية جائحة كورونا في شهر آذار الماضي وحتى نهاية عام 2020 للقضاء ، 1276 مخالفة ضد منشآت .

وبحسب تقرير للوزارة بلغت عدد الشكاوى خلال عام 2020 أكثر من 68 ألف شكوى عمالية تتضمن المنشآت التي ورد بحقها هذه الشكاوى من تأخير أجور وإنهاء خدمات 15 ألف عامل و665 منشأة يعمل فيها حوالي 354 ألف عامل، منها 11 ألف منشأة ورد بحقها تأخير أجور وبعد إجراءات مديرية التفتيش في الوزارة التزم منها بدفع الأجور للعاملين 8 آلاف و718 منشأة.

وبلغ عدد المنشآت التي ورد بحقها شكاوى إنهاء خدمات 4 آلاف و198 منشأة، حيث تم إنهاء خدمات 8 آلاف و677 عاملا وأعادت الوزارة منهم إلى عملهم 5 آلاف و354 عاملا، في حين تم إنهاء 3 آلاف و185 بشكل قانوني ويوجد 138 شكوى قيد الإجراء،وقامت فرق التفتيش في الوزارة بجولات تفتيشية تتعلق بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث زارت فرق التفتيش 15 ألف منشأة، حررت مخالفات بحق 670 منشأة وإنذار 778 منشأة.

ويشار الى ان وزارة العمل اطلقت منذ بدء جائحة كورونا عددا من الخدمات الالكترونية من خلال منصة “حماية “تتيح للعمال التقدم باي شكوى في حال المخالفة لأمر الدفاع رقم (6) حيث يقوم مفتشو الوزارة بمراجعة والتحقق من الشكاوي ، كما اطلقت على موقعها الرسمي دليل سؤال وجواب لأمر الدفاع رقم (6) للإجابة على الاستفسارات والاسئلة من قبل المواطنين . (بترا)