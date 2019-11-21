إحالة 3 أشخاص للقضاء واتلاف زيت زيتون مغشوش من منشأ فلسطيني

عمان – حولت المؤسسة العامة للغذاء والدواء شخصا الى النائب العام واثنين اخرين الى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بعد تداولهم زيت الزيتون المغشوش.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس والذي تضمن عددا من اسماء متداولي زيت الزيتون المغشوش فان الكميات التي تم اتلافها بلغت طنين و150 لترا، منها واحد طن زيت منشأ فلسطيني تمت محاولة ادخاله عبر جسر الملك حسين.

واشار البيان الى ان كمية زيت الزيتون التي تم اتلافها تقدر ب 72 تنكة بوزن اجمالي ( 1152) لترا وعدد الاشخاص المحولين للمحكمة (3) اشخاص، فيما بلغت كمية زيت الزيتون منشأ فلسطين غير صالح للاستهلاك البشري نحو 29 جالونا سعة 35 لترا بوزن طن تقريبا.

وقامت المؤسسة العامة الغذاء و الدواء بإلصاق حوالي 20000 ليبل وختم حراري في كافة معاصر المملكة، من خلال الكوادر المتواجدة في اقاليم (الشمال والوسط والجنوب والشرق).

ودعت المؤسسة المواطنين الى عدم شراء مادة زيت الزيتون الا من المصادر الموثوقة وعدم شراء المعلن عنه بأسعار لا تتناسب مع سعر الزيت الذي تم تحديده من قبل الجهات الرسمية، مشيرة لاستعدادها لفحص اية كمية يشتريها المواطنون. -(بترا)