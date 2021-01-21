إحالة 46 ملف فساد بقطاع الكهرباء إلى القضاءفي العراق

بغداد- أعلنت لجنة برلمانية عراقية، الأربعاء، إحالة 46 ملف فساد في قطاع الكهرباء إلى القضاء.

جاء ذلك في تصريح حسن الكعبي، رئيس لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء (برلمانية)، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال الكعبي: “اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، أحالت 46 ملف فساد إلى المحاكم المختصة”.

وأوضح أن “اللجنة تراعي الحياد والشفافية وتدقق في جميع المعلومات (..) ملفات الفساد تخضع الآن لتحقيقات سلطة القضاء العراقية”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قرر البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال الفترة من 2005 إلى 2019، إثر تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وعقب 5 أشهر على تشكيل اللجنة، أعلن البرلمان أن حجم الإنفاق الكلي على تعاقدات وزارة الكهرباء خلال هذه الفترة بلغ نحو 81 مليار دولار.

ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.

ويعاني معظم العراقيين خاصة في مخيمات النزوح في عدة محافظات من انقطاع الكهرباء، على خلفية ضعف البنية التحتية لمنشآت القطاع في البلاد.-(الاناضول)