إحالة 8 أشخاص من مخالفي الحجر المنزلي للمستشفيات الميدانية بالزرقاء والكرك ومعان

عمان- قرر محافظ الزرقاء حجازي عساف احالة خمسة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهم بعد ذلك الى القضاء.

كما قرر محافظ الكرك بلال النسور احالة شخصين من مخالفي الحجر المنزلي الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويلهما بعد ذلك الى القضاء، فيما قرر محافظ معان محمد الفايز احالة شخص من مخالفي الحجر المنزلي الى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وتحويله بعد ذلك الى القضاء.

وتأتي احالة هؤلاء الاشخاص الى المستشفيات الميدانية استكمالا لجهود وزارة الداخلية في متابعة ومراقبة المخالفين من المحجورين منزليا لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.-(بترا)