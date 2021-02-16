إحباط تهريب أونصات ذهب وكميات كبيرة من الشوكلاتة

عمان-الغد – قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك، عماد نصير، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر ضبطت 16 أونصة ذهب عيار 24 مع أحد السائقين الذي لم يصرح عما بحوزته، وبعد إخضاعه للتفتيش الجسدي تبين وجود المهربات مخبأة بطريقة احترافية.

وأضاف نصير في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها وإحالة القضية إلى النائب العام الجمركي.

ووفقاً لقانون غسل الأموال، يجب على كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود، إذا تجاوز إجمالي قيمتها 10 آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات.

من جهة اخرى، ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب كمية كبيرة من الشوكولاتة المهربة في العقبة داخل إحدى مركبات الشحن.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تفتيش المركبة المضبوطة التي كانت في طريقها إلى العاصمة عمان، وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من الشوكولاتة ذات المنشأ التركي، وجرى التحفظ على المركبة والمضبوطات، وإيداع الأشخاص الذين كانوا بالمركبة لدى النيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

يشار إلى أن تهريب مثل هذه المواد تجري للتهرب والتحايل من عملية الفحوصات المخبرية وإجازتها من المديرية العامة للغذاء والدواء.

واهابت دائرة الجمارك بجميع المواطنين الإبلاغ عن أية عمليات تهريب عبر هواتف غرفة عمليات مكافحة التهريب.