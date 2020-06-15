إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات وضبط 4 متورطين

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول نية اربعة اشخاص تجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من اجل تهريبها بواسطة احدى مركبات الشحن لاحدى دول الجوار.

واضاف الناطق الاعلامي انه بمتابعة تلك المعلومات جرى التأكد منها وتحديد هوية الاشخاص ومكان وجود مركبة الشحن ووقت نقلهم للمواد المخدرة من اجل تخزينها داخل المركبة حيث تمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم وضبط 150 الف حبة مخدرة بحوزتهم .

وفي سياق اخر فقد وردت للادارة معلومات حول محاولة احد الاشخاص تصريف عملة نقدية مزيفة على بعض المحال التجارية في العاصمة ، والقي القبض عليه وضبط بحوزته 30 ورقة نقدية مزيفة، كما ثبت من خلال التحقيقات وجود شريك له القي القبض عليه كذلك وتم تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة.