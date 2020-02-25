إحباط تهريب كميات كبيرة من الهيل ومزيل العرق وشفرات الحلاقة

عمان- الغد- تمكنت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط تهريب حاوية سعة (40) قدم تحتوي على بضائع مختلفة أبرزها (1440)كغم من الهيل الأخضر، إضافة إلى (427) كرتونة مزيل عرق، واداوات صحية مختلفة وتشمل بطاريات وحنفيات ولوازمها بعدد(5400) قطعة، وشفرات حلاقة بعدد (40) الف قطعة .

حيث تم ضبطها على الطريق الصحراوي بعد متابعة حثيثة وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها.

وتأتي هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه.