آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إحباط تهريب كميات كبيرة من الهيل ومزيل العرق وشفرات الحلاقة

منذ 57 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تمكنت كوادر الجمارك الاردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط تهريب حاوية سعة (40) قدم تحتوي على بضائع مختلفة أبرزها (1440)كغم من الهيل الأخضر، إضافة إلى (427) كرتونة مزيل عرق، واداوات صحية مختلفة وتشمل بطاريات وحنفيات ولوازمها بعدد(5400) قطعة، وشفرات حلاقة بعدد (40) الف قطعة .

حيث تم ضبطها على الطريق الصحراوي بعد متابعة حثيثة وتم التحفظ على المضبوطات لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركٌية المترتبة عليها.

وتأتي هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه.

مقالات ذات صلة

تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية (أسماء)

منذ 16 دقيقة

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الألماني في برلين

منذ 44 دقيقة

الملك: مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام

منذ ساعتين

“فيروس كورونا” يُثير الفوضى في روزنامة الأحداث الرياضية – فيديو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock