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إحباط تهريب كمية نوعية من الدخان

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- قال مصدر مسؤول في دائرة الجمارك ان العاملين في مركز جمرك العقبة تمكنوا من إحباط تهريب حاوية (٤٠ قدم) تحتوي على (٤١٦٠٠) كروز دخان وعدد كبير من مفكات الشحن الكهربائية إضافة إلى (٧٦) شوال اسمنت تم وضعها في ارضية الحاوية للتلاعب في وزن الحاوية.

وأضاف المصدر ان معلومات استخبارتية وردت لوحدة مراقبة الحاويات وعلى اثرها تم معاينة الحاوية والتي تم التصريح عن محتوياتها بانها عدد يدوية ليتم اكتشاف المضبوطات.
وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.
وتؤكد دائرة الجمارك بأنها تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة ومنها التهريب بكافة انواعه والذي يشكل تهديداً مباشراً على اقتصادنا الوطني.

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