إحباط تهريب مخدرات في علب حلويات (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين باخفاء كمية من الحبوب المخدرة داخل طرد يحوي كمية من الحلويات حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة تلك المعلومات.

وأضاف الناطق الاعلامي أن فريق التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد مكان الطرد البريدي الذي كان متوجهاً الى إحدى دول الجوار، وجرى ضبطه وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة أُخفيت بطريقة سرية داخل علب الحلويات.

وأشار إلى أنه تم الاشتباه بشخصين بالقضية وألقي القبض على احدهما، فيما البحث جارٍ عن الاخر.

وفي سياق متصل تمكن العاملون في قسم مخدرات العقبة من إلقاء القبض على شخص من جنسية عربية داخل أحد المعابر الحدودية بعد ورود معلومات حول نيته تهريب كمية من الحبوب المخدرة بواسطة مركبته الى احدى دول الجوار، حيث جرى تفتيش المركبة وعثر داخل أحد اجزائها الميكانيكية على 8000 حبة مخدرة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.