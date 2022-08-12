بيان من الأمن حول مداهمة مزرعة بالكرك وضبط مليون حبة مخدرة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان الفرق العملياتية المشكلة في ادارة مكافحة المخدرات لمتابعة اية معلومات ترد حول الاتجار وترويج وتهريب المخدرات ومداهمة اي شخص يتورط بتلك النشاطات الجرمية قد تعاملت مع عدد من القضايا خلال الايام الماضية .

وأكد الناطق الإعلامي ان ابرز تلك القضايا النوعية التي تمكنت احد الفرق قبل ايام من التعامل معها كانت متابعة معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج المملكة.

حيث جرى تحديد كيفية ومكان وطريقة التهريب عبر اخفاء المواد المخدرة داخل شاحنتين محملتين بمادة الكربون وتم تحديد توقيتات تحركات مركبتي الشحن وجرى ضبطهما ومن بداخلهما حيث جرى تفتيشهما وعثر بداخلهما على مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت بداخل شوالات من مادة الكربون .

واكد الناطق الاعلامي أنه تم ضبط اربعة متورطين بالقضية من خلال مداهمات تمت لهم ، فيما أن العمل جارٍ لضبط باقي المتورطين بالقضية حيث جرت مداهمة مزرعة احد المشتبه بتورطهم في القضية في محافظة الكرك الا انه لم يعثر عليه داخلها وما زال البحث جاريا عنه وعن اخرين معه

هذا وشدد الناطق الاعلامي ان ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال مرحلة عملياتية جديدة تواصل التحقيق وعمليات المداهمة والقبض على تجار ومروجي المواد المخدرة وتمكنت خلال الايام القليلة الماضية من التعامل مع عدد من تلك القضايا النوعية والتي ما زالت قيد التحقيق وسيعلن عنها تباعا ووفق مجريات التحقيق.