إحباط تهريب مليون حبة مخدرة داخل إطارات مركبات – صور

* القبض على 3 أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة داخل أدوية الطيور في محافظة الزرقاء

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتين نوعيتين للاتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة.

ففي القضية الأولى وفي أحد المعابر الحدودية وبعد متابعة معلومات حول قيام شخصين بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن جرى ضبط المركبة أثناء محاولة دخولها للمملكة وبتفتيشها عُثر داخل ثلاثة إطارات على مليون حبة مخدرة أُخفيت داخلها وألقي القبض على على شخصين تورطا بالقضية.

وفي القضية الثانية فقد تعاملت كوادر مكافحة المخدرات مع معلومات وردت اليهم حول قيام ثلاثة أشخاص في محافظة الزرقاء بحيازة كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بهدف الاتجار بها وترويجها، وتمت متابعة المعلومات وبعد التأكد منها ومن مكان تخزين الحبوب المخدرة جرت مداهمة الأشخاص الثلاثة وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش المكان عثر على 30 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل أكياس بلاستيكية لأدوية لعلاج الطيور.

وأُحيلت القضيتان والأشخاص المضبوطين لمحكمة أمن الدولة.