إحباط تهريب نحو مليوني حبة مخدرة عبر حدود جابر

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك عماد نصير، اليوم السبت، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون”.

وأضاف في بيان صحافي، اليوم ، أنه جرى ضبط المحتويات أثناء المعاينة الفعلية لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة محملتين بالألبسة والاكسسوارات والحجر وكانت مخبأة بطريقة احترافية داخل الأحجار وأمشاط الشعر، حيث تقدر كمية المضبوطات بما يقارب الـ 130ر2 مليون حبة مخدرة، موضحا بأنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة. -(بترا)