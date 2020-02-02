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إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة والقبض على المتورطين

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب نصف مليون حبة مخدرة لاحدى دول الجوار، وألقت القبض على ستة اشخاص احدهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الاحد: إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها إلى احدى دول الجوار حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الادارة متابعة التحقيقات لتحديد هوية الاشخاص المتورطين وطريقة التهريب.

وأضاف ان فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات تمكن من تحديد هوية الاشخاص المتورطين وطريقة وموعد التهريب عن طريق اخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية داخل مركبة تحمل لوحة ارقام لدولة عربية، حيث تم التحرك في الموعد المحدد وجرى ضبط المركبة في محافظة العقبة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بجسم المركبة بمخابئ سرية، والقي القبض على ستة اشخاص تورطوا في القضية، احدهم من جنسية عربية، وجرى تحويلهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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